Création d’attrape-rêves concours et vernissage d’exposition Les jardins de la Peignie Ménéac

Les jardins de la Peignie La Peignie Ménéac Morbihan
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-01
Pour ce nouveau concours au Jardin de la Peignie, prenez les meilleurs photos du jardin en accès libre pour l’occasion ! La remise des prix et l’exposition auront lieu le 7 juin, pendant l’événement Rendez-vous au jardin avec le marché des artisans. .
Les jardins de la Peignie La Peignie Ménéac 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 36 12
