Création de badges personnalisés Médiathèque La Bulle, 7 rue saint laurent 51170 Courlandon Courlandon

Création de badges personnalisés Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque La Bulle, 7 rue saint laurent 51170 Courlandon Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Crée ton badge personnalisé !

Participe à un atelier créatif et repars avec ton propre badge, unique et à ton image ! Choisis tes motifs, tes couleurs, dessine ou écris un message… puis passe à la presse pour fabriquer ton badge.

Une activité ludique et accessible à tous, pour exprimer ta créativité en quelques minutes. À porter fièrement ou à offrir !

Médiathèque La Bulle, 7 rue saint laurent 51170 Courlandon 7 rue saint laurent courlandon Courlandon 51170 Marne Grand Est 03 26 24 54 90 https://fismes-ardre-vesle.grandreims.fr/les-services/mediatheque-intercommunale-de-courlandon [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/la-bulle-mediatheque.php »}]

