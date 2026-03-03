Création de bijou perles papier Atelier Grézet-Cavagnan

Création de bijou perles papier

Atelier 371 route du Lac Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Tout le matériel est fourni et vous repartirez avec votre propre bijou. .

Atelier 371 route du Lac Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 46 45 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Création de bijou perles papier

L’événement Création de bijou perles papier Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne