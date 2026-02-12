Création de bijoux en résine et fleurs Maison Marbeuf Rennes Jeudi 12 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

Cet atelier de 2 h permet la création de bijoux en résine et fleurs.

Inscription à l’atelier via ce lien : [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-de-bijoux-en-resine-et-fleurs-avec-camellya](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-de-bijoux-en-resine-et-fleurs-avec-camellya)

Tarif : 35€ + 2€ d’adhésion à l’association

Début : 2026-03-12T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T20:30:00.000+01:00

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



