Création de bijoux en résine et fleurs Maison Marbeuf Rennes

Création de bijoux en résine et fleurs Maison Marbeuf Rennes

Création de bijoux en résine et fleurs Maison Marbeuf Rennes jeudi 12 mars 2026.

Création de bijoux en résine et fleurs Maison Marbeuf Rennes Jeudi 12 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

Cet atelier de 2 h permet la création de bijoux en résine et fleurs.

Inscription à l’atelier via ce lien : [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-de-bijoux-en-resine-et-fleurs-avec-camellya](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-de-bijoux-en-resine-et-fleurs-avec-camellya)
Tarif : 35€ + 2€ d’adhésion à l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-12T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-12T20:30:00.000+01:00

1
 https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-de-bijoux-en-resine-et-fleurs-avec-camellya

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire