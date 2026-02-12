Création de bijoux en résine et fleurs Maison Marbeuf Rennes
Création de bijoux en résine et fleurs Maison Marbeuf Rennes jeudi 12 mars 2026.
Création de bijoux en résine et fleurs Maison Marbeuf Rennes Jeudi 12 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine
Cet atelier de 2 h permet la création de bijoux en résine et fleurs.
Inscription à l’atelier via ce lien : [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-de-bijoux-en-resine-et-fleurs-avec-camellya](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-de-bijoux-en-resine-et-fleurs-avec-camellya)
Tarif : 35€ + 2€ d’adhésion à l’association
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-12T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-12T20:30:00.000+01:00
1
https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-de-bijoux-en-resine-et-fleurs-avec-camellya
Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine