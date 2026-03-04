Création de bijoux en résine et fleurs, Maison Marbeuf, Rennes
Création de bijoux en résine et fleurs Jeudi 12 mars, 18h30 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00
Inscription à l’atelier via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/creation-de-bijoux-en-resine-et-fleurs-avec-camellya
Tarif : 35€ + 2€ d’adhésion à l’association
Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Cet atelier de 2 h permet la création de bijoux en résine et fleurs. création atelier