Création de bijoux en vaisselle ancienne Le Trésor Melle 2 août 2025 14:00

Deux-Sèvres

Création de bijoux en vaisselle ancienne Le Trésor 6 Rue Croix Paillière Melle Deux-Sèvres

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Création de bijoux en vaisselle ancienne avec Luis Baya Kobongola

Le 2 juillet à 14h, 16h et 18h

Le 23 juillet à 14h, 16h et 18h

Le 2 août à 9h, 11h30 et 14h

Le 16 août à 9h, 11h30 et 14h

Le 23 août à 9h et 11h30

Au Trésor à Melle

Plongez dans l’univers original de la transformation artistique lors d’un atelier insolite où la vaisselle cassée retrouve une nouvelle vie… en bijoux !

Venez découvrir les techniques de bases de la fabrication de bijoux uniques à partir de fragments de porcelaine, faïence ou céramique chinée. De la découpe aux finitions, vous serez guidé pas à pas pour créer votre propre pièce, empreinte de charme et d’histoire.

Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie de faire parler vos mains et votre imagination.

Repartez avec votre création et une nouvelle façon de voir les objets du quotidien.

Tarif 40 € par personne

4 personnes max, durée 1h30

06 28 07 46 01 .

Le Trésor 6 Rue Croix Paillière

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 07 46 01 kobongola@gmail.com

English : Création de bijoux en vaisselle ancienne

German : Création de bijoux en vaisselle ancienne

Italiano :

Espanol : Création de bijoux en vaisselle ancienne

L’événement Création de bijoux en vaisselle ancienne Melle a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Pays Mellois