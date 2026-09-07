Création de bracelets indiens, Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans, Wingersheim-les-Quatre-Bans
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque De Mittelhausen - Wingersheim Les 4 Bans · Wingersheim-les-Quatre-Bans
Informations pratiques
Création de bracelets indiens Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Un nouvel atelier créatif pour les fans du crochet !
Venez participer à cet atelier où vous pourrez laisser libre création pour réaliser un bracelet indien ou suivre les conseils de nos animatrices chevronnées.
Ces bracelets seront destinés à être distribués aux spectateurs lors du Messti de MIttelhausen avec son grand cortège placé sous le thème des Indiens et des Cowboys.
Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans 3 Rue du Château (Mittelhausen) 67170 Wingersheim les Quatre Bans Wingersheim-les-Quatre-Bans 67170 Mittelhausen Bas-Rhin Grand Est 0687264420 https://wingersheim4bans.payszorn.com/communes-historiques [{« type »: « email », « value »: « bibliomittelhausen@gmail.com »}]
Biblis en folie 2026
©mireillegoehry