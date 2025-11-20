Création de cabane en osier vivant. Liessies

10, rue de l’Abbaye Liessies Nord

Début : 2025-11-20 09:00:00

fin : 2025-11-20 12:00:00

2025-11-20

10, rue de l’Abbaye Liessies 59740 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Wicker hut creation.

German :

Erstellen von Weidenhütten.

Italiano :

Creare una capanna di vimini.

Espanol :

Crea una cabaña de mimbre.

