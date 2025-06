Création de carillon éolien en coquillages Bas-en-Basset 10 août 2025 13:30

Haute-Loire

Création de carillon éolien en coquillages chateau de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-10 13:30:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Atelier artistique sur le thème Art et Nature Création d’un carillon éolien en coquillages. Au Château de Rochebaron animé par Angeline Russier. Dès 5 ans, accompagné d’un adulte. Réservation à l’Office de Tourisme.

.

chateau de Rochebaron

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Artistic workshop on the theme of Art and Nature Creation of a wind chime made from shells. At Château de Rochebaron, led by Angeline Russier. Ages 5 and up, accompanied by an adult. Reservations at the Tourist Office.

German :

Kunstworkshop zum Thema Kunst und Natur Kreation eines Windspiels aus Muscheln. Im Château de Rochebaron unter der Leitung von Angeline Russier. Ab 5 Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Laboratorio artistico sul tema Arte e natura Creazione di un carillon eolico fatto di conchiglie. Al Castello di Rochebaron, condotto da Angeline Russier. Per bambini a partire dai 5 anni, accompagnati da un adulto. Prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Taller artístico sobre el tema Arte y Naturaleza Creación de una campana de viento eólica a partir de conchas. En el castillo de Rochebaron, dirigido por Angeline Russier. Para niños a partir de 5 años, acompañados de un adulto. Reserva en la Oficina de Turismo.

L’événement Création de carillon éolien en coquillages Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron