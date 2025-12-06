Création de carte de voeux à la médiathèque médiathèque du Vieux-Lille Lille

Création de carte de voeux à la médiathèque Samedi 6 décembre, 15h00 médiathèque du Vieux-Lille Nord

Sur inscription

La saison des fêtes arrive ! Venez passer l’après-midi à la médiathèque pour créer des cartes de voeux à partir de photomontage, et partagez un temps d’initiation numérique en famille.

Profitez en pour dévouvir et emprunter dans les collections de la bibliothèque de nombreux livres DIY pour pousuivre les créations à la maison.

médiathèque du Vieux-Lille 25 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Venez découvrir les bases du photomontage pour créer vos cartes de voeux !

