Création de carte postale en papiers découpés Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 25 juillet 2025

Entrée libre

création avec des papiers découpés

Dessiner avec les ciseaux pour créer un paysage ou une image abstraite à envoyer à vos proches ou à garder pour soi en souvenir de…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-25T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-25T17:00:00.000+02:00

Ecomusée de la Bintinais 17 Rue du Hil, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, France Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine