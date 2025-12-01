Création de cartes pop-up Bibliothèque Champagnole
mercredi 17 décembre 2025.
Création de cartes pop-up
Bibliothèque 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17 12:00:00
2025-12-17
Les pop-up sont des petits mécanismes en papier qui font ressortir une ou plusieurs images.
Une introduction au concept de pop-up sera faite avec un mécanisme simple.
Atelier de 4 à 7 ans.
Sur inscription auprès de la bibliothèque. .
Bibliothèque 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08
