Création de cartes pop-up Médiathèque – Villerest Villerest

GRATUIT

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T13:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Audrey Martin, artiste plasticienne à l’univers singulier vous accompagnera lors de la création de vos cartes pop-up.

De moments de créativité en perspective pour s’adonner à l’art merveilleux du pop-up.

Médiathèque – Villerest 7 Rue du Clos 42300 Villerest Villerest 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477697164 https://mediatheque.villerest.fr/ https://www.facebook.com/MediathequeVillerest/ Médiathèque en face de la mairie de Villerest. Parking juste à côté.

