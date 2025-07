Création de cartes postales Médiathèque de Flers Flers

Création de cartes postales Médiathèque de Flers Flers mercredi 13 août 2025.

Création de cartes postales

Médiathèque de Flers 9, rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 14:30:00

fin : 2025-08-13 16:30:00

Date(s) :

2025-08-13

Créez vos cartes postales en papiers découpés, à partir de chutes de papier coloré riso.

Atelier animé par Camille Le Clainche, artiste

@ camille.leclainche

Atelier pour adulte et à partir de 8 ans accompagné d’un adulte.

Créez vos cartes postales en papiers découpés, à partir de chutes de papier coloré riso.

Atelier animé par Camille Le Clainche, artiste

@ camille.leclainche

Atelier pour adulte et à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. .

Médiathèque de Flers 9, rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr

English : Création de cartes postales

Create your own paper-cut postcards from riso-colored paper scraps.

Workshop led by artist Camille Le Clainche

@ camille.leclainche

Workshop for adults and children aged 8 and over, accompanied by an adult.

German :

Gestalten Sie Ihre Postkarten aus geschnittenem Papier, aus Resten von farbigem Riso-Papier.

Workshop geleitet von Camille Le Clainche, Künstlerin

@ camille.leclainche

Workshop für Erwachsene und ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Italiano :

Create le vostre cartoline ritagliate con carta a partire da ritagli di carta color riso.

Laboratorio condotto dall’artista Camille Le Clainche

@ camille.leclainche

Laboratorio per adulti e bambini a partire dagli 8 anni accompagnati da un adulto.

Espanol :

Cree sus propias postales de papel recortado a partir de retales de papel de color riso.

Taller dirigido por la artista Camille Le Clainche

@ camille.leclainche

Taller para adultos y niños a partir de 8 años acompañados de un adulto.

L’événement Création de cartes postales Flers a été mis à jour le 2025-07-11 par Flers agglo