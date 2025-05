CRÉATION DE COSMÉTIQUES MAISON LA BRUME D’OREILLER – Saint-André-de-Sangonis, 27 mai 2025 07:00, Saint-André-de-Sangonis.

Hérault

CRÉATION DE COSMÉTIQUES MAISON LA BRUME D’OREILLER 1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-05-27

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-05-27

Autour d’un apéritif et d’un moment de détente partagé avec d’autres parents, venez réaliser une « brume d’oreiller » maison: brume qui favorise la qualité du sommeil.

Places limitées, inscription recommandée.

Si besoin, une garde d’enfant est possible pendant la séance. Merci de le signaler à Mozaika durant votre inscription. .

1 Cours de la Liberté

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

English :

Over an aperitif and a moment of relaxation shared with other parents, come and make a homemade « pillow mist »: a mist that promotes quality sleep.

German :

Bei einem Aperitif und einem entspannenden Moment mit anderen Eltern können Sie einen selbstgemachten « Kissennebel » herstellen, der die Schlafqualität fördert.

Italiano :

Durante un aperitivo e un momento di relax condiviso con altri genitori, venite a realizzare una « nebbia per cuscini » fatta in casa: una nebbia che favorisce un sonno di qualità.

Espanol :

Durante un aperitivo y un momento de relajación compartido con otros padres, venga a preparar una « bruma de almohada » casera: una bruma que favorece un sueño de calidad.

