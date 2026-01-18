Création de costumes Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Création de costumes

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Créons ensemble les costumes du défilé des 10 ans de la Dynamo en fouillant dans nos stocks ! .

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

