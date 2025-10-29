Création de cyanotype Maison des Abers Saint-Pabu

Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Plongez dans l’univers magique du cyanotype, une technique photographique ancienne qui révèle des images en bleu profond. Lors de cet atelier créatif, vous apprendrez à composer, exposer et révéler vos propres œuvres uniques. Aucun besoin d’expérience, juste l’envie de découvrir et d’expérimenter ! Repartez avec vos créations et un savoir-faire artistique original. Laissez-vous surprendre par la poésie de la lumière et du bleu de Prusse !

A partir de 8 ans. .

Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

