Création de filet à papillons Chizé

28 Rue de l'Hôtel de Ville Chizé Deux-Sèvres

Venez créer votre propre filet à papillon pour découvrir insectes

volants qui nous entourent.

Deux dates possibles, le mercredi 20 août ou bien le samedi 23 août 2025

de 14h à 16h.

Afin que nous puissions prévoir le matériel, merci de vous inscrire à

animation@apieee.org ou de laisser un message avec votre nom et vos

coordonnées au 05.49.08.87.62

À partir de 7 ans.

GRATUIT. .

28 Rue de l’Hôtel de Ville Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 054908876 animation@apieee.org

