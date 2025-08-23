Création de filet à papillons Chizé
Création de filet à papillons Chizé samedi 23 août 2025.
Création de filet à papillons
28 Rue de l’Hôtel de Ville Chizé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
Date(s) :
2025-08-23
Venez créer votre propre filet à papillon pour découvrir insectes
volants qui nous entourent.
Deux dates possibles, le mercredi 20 août ou bien le samedi 23 août 2025
de 14h à 16h.
Afin que nous puissions prévoir le matériel, merci de vous inscrire à
animation@apieee.org ou de laisser un message avec votre nom et vos
coordonnées au 05.49.08.87.62
À partir de 7 ans.
GRATUIT. .
28 Rue de l’Hôtel de Ville Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 054908876 animation@apieee.org
English : Création de filet à papillons
German : Création de filet à papillons
Italiano :
Espanol : Création de filet à papillons
L’événement Création de filet à papillons Chizé a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Pays Mellois