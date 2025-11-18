Création de gâteaux de Noël Périscolaire Maizières-lès-Vic

Création de gâteaux de Noël Jeudi 11 décembre, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Début : 2025-12-11T09:00:00 – 2025-12-11T11:00:00

Fin : 2025-12-11T09:00:00 – 2025-12-11T11:00:00

Petit atelier « Gâteaux de Noël » à venir partager avec son parent et/ou son assistant maternel. Fabrication et dégustation seront à l’honneur de cette matinée!

Périscolaire 29 Grande Rue – Maizières-lès-Vic Maizières-lès-Vic 57810 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).