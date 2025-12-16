Création de jeu de 7 familles Ervy-le-Châtel

Création de jeu de 7 familles

Mercredi 14 janvier ERVY-LE-CHATEL Création de jeu de 7 familles. De 14h30 à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

De 6 à 10 ans.

Et si vous créiez un jeu de 7 familles ? Dessinez la famille Manchot, Pingouin, Ours polaire, Phoque, Saumon, Renne, Chouette et Loup blanc ! A vos crayons !

Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

