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Création de jeu de société La médiathèque Le blé en Herbe Erquy

Création de jeu de société La médiathèque Le blé en Herbe Erquy samedi 16 mai 2026.

Lieu : La médiathèque Le blé en Herbe

Adresse : 1 Rue Guérinet

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Erquy

Création de jeu de société

La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Création d’un jeu Qui est-ce ? autour de femmes qui ont marqué l’histoire.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.   .

La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24 

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English :

L’événement Création de jeu de société Erquy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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