Création de jeu de société La médiathèque Le blé en Herbe Erquy

Erquy

Création de jeu de société

La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Création d’un jeu Qui est-ce ? autour de femmes qui ont marqué l’histoire.

Pour les enfants de 8 à 10 ans. .

La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

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English :

L’événement Création de jeu de société Erquy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor