Création de jeu de société La médiathèque Le blé en Herbe Erquy
Création de jeu de société La médiathèque Le blé en Herbe Erquy samedi 16 mai 2026.
Erquy
Création de jeu de société
La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Création d’un jeu Qui est-ce ? autour de femmes qui ont marqué l’histoire.
Pour les enfants de 8 à 10 ans. .
La médiathèque Le blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
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English :
L’événement Création de jeu de société Erquy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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