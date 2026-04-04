Création de jeu vidéo & modélisation 3D, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Création de jeu vidéo & modélisation 3D 4 avril – 27 juin, certains samedis EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Gratuit sous inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Présentation

Séances suivies

Un atelier pour découvrir la face cachée des jeux-vidéo. Les jeunes participants pourront modéliser des objets en 3D avec Blender, développer un jeu avec le moteur Unreal Engine 5 ou créer son métavers grâce à Unreal for Fortnite.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Inscription possible depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. Numérique jeux vidéo