Création de Jouet Atelier boomerang La Pandicule Retournac

Création de Jouet Atelier boomerang La Pandicule Retournac lundi 13 avril 2026.

Création de Jouet Atelier boomerang

La Pandicule 43 Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-13 16:00:00

Date(s) :
2026-04-13

Participez à un atelier de création de jouet pour apprendre à couper, poncer, coller, comprendre, peindre et vernir votre propre boomerang. Matériel fourni, prévoir un pique-nique et une tenue adaptée pour l’extérieur. A partir de 10 ans. Sur réservation.
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La Pandicule 43 Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24  lapandicule@gmail.com

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English :

Join us for a toy-making workshop to learn how to cut, sand, glue, understand, paint and varnish your own boomerang. Materials provided. Bring a picnic and outdoor clothing. Ages 10 and up. Reservations required.

L’événement Création de Jouet Atelier boomerang Retournac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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