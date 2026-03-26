Création de Jouet Atelier boomerang La Pandicule Retournac

Création de Jouet Atelier boomerang

La Pandicule 43 Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-13 16:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Participez à un atelier de création de jouet pour apprendre à couper, poncer, coller, comprendre, peindre et vernir votre propre boomerang. Matériel fourni, prévoir un pique-nique et une tenue adaptée pour l’extérieur. A partir de 10 ans. Sur réservation.

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La Pandicule 43 Avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24 lapandicule@gmail.com

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English :

Join us for a toy-making workshop to learn how to cut, sand, glue, understand, paint and varnish your own boomerang. Materials provided. Bring a picnic and outdoor clothing. Ages 10 and up. Reservations required.

L’événement Création de Jouet Atelier boomerang Retournac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire