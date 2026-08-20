Création de léporellos, Médiathèque de Saint Sulpice de Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Faleyrens

Informations pratiques

Création de léporellos Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Saint Sulpice de Faleyrens Gironde

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Atelier de création de paysages imaginaires et poétiques, prenant la forme d’un livret accordéon (léporello) avec l’artiste Lina Mauget. Les participants pourront explorer différentes techniques-collage, aquarelle, encre- selon leurs envies et leur sensibilité.

Médiathèque de Saint Sulpice de Faleyrens 1 rue des écoles 33 330 Saint Sulpice de Faleyrens Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 51 22 68 https://saintsulpicedefaleyrens.com/mediatheque/ https://www.facebook.com/mediathequessf;https://www.instagram.com/mediathequessf/ [{« type »: « phone », « value »: « 0557512268 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com »}, {« owner »: {« uid »: 26294340, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 120, « bookingContact »: « mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com », « venueId »: 151933, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 1 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1791016200000, « id »: 1}], « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Ouverture en novembre 2019

24h d’ouverture par semaine

Programmation culturelle tous publics Parking sur place

Biblis en folie 2026

©Lina Mauget