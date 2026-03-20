Création de maisons imaginaires à Niort

86 avenue de nantes Niort Deux-Sèvres

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10

Viens découvrir différentes techniques de découpage, collage de matières, et de peinture pour réaliser une maison imaginaire en bas relief.

Tu associeras le carton, le sable, la peinture et de jolis papiers pour exprimer ton univers.

Enfants de 6 à 10 ans Atelier limité à 6 participants .

86 avenue de nantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com

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English :

L’événement Création de maisons imaginaires à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 79