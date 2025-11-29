Création de mares

Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Afin de recréer des conditions d’accueil favorable au Sonneur à ventre jaune et plusieurs espèces de libellules (Lestes dryas, Agrion de Mercure…), venez participer au chantier bénévole pour la création de petites mares/dépressions. .

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org

