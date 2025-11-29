Création de mares Champagnac-la-Rivière
Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Afin de recréer des conditions d’accueil favorable au Sonneur à ventre jaune et plusieurs espèces de libellules (Lestes dryas, Agrion de Mercure…), venez participer au chantier bénévole pour la création de petites mares/dépressions. .
Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org
L’événement Création de mares Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Ouest Limousin