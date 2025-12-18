CRÉATION DE MARIONNETTES

Place du Peyrou Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Laissez parler votre imagination et créez un personnage ou un animal, avec de la laine et du tissu.

Laissez parler votre imagination et créez un personnage ou un animal, avec de la laine et du tissu.

Dès 6 ans durée 2h, gratuit sur inscription .

Place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 50 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let your imagination run wild and create a character or an animal, using wool and fabric.

L’événement CRÉATION DE MARIONNETTES Aspiran a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS