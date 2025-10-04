Création de marque-pages Médiathèque de Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux

Création de marque-pages Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Challes-les-Eaux Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Venez participer à un atelier de création de maque-pages animé par 2 bénévoles de la médiathèque.

Cet atelier est intergénérationnel. Le matériel est fourni

Médiathèque de Challes-les-Eaux 75 rue du Grand Barberaz 73190 Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux 73190 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 72 62 35 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/challesleseaux https://www.facebook.com/bibchalles [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 72 62 35 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@challesleseaux.net »}] Médiathèque créée en 2005 dans un nouveau bâtiment sur 2 niveaux Accessible en bus, place PMR, parking, rampe d’accès, ascenseur

