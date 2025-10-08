Création de marque-pages Octobre rose Médiathèque Métabief

Médiathèque 18 Rue du Village Métabief Doubs

Tarif : – –

Création marque pages

Atelier ouvert à toutes et tous en libre participation

Les marques-pages réalisés seront mis en vente le 25 octobre lors de la journée Octobre Rose

Les Fonds seront reversés à l’association oncodoubs en soutient à la lutte contre le cancer du sein .

Médiathèque 18 Rue du Village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@metabief.fr

