Création de marque-pages Octobre rose Médiathèque Métabief

Création de marque-pages Octobre rose
Médiathèque 18 Rue du Village Métabief Doubs
Création marque pages
Atelier ouvert à toutes et tous en libre participation
Les marques-pages réalisés seront mis en vente le 25 octobre lors de la journée Octobre Rose
Les Fonds seront reversés à l’association oncodoubs en soutient à la lutte contre le cancer du sein .
Médiathèque 18 Rue du Village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@metabief.fr
