Création de marques page Bibliothèque municipale de Gray Gray

Création de marques page Samedi 4 octobre, 09h00, 14h00 Bibliothèque municipale de Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:30

Atelier créatif – Fabriquez votre marque-page

En toute autonomie, venez créer l’accessoire indispensable à la lecture : un marque-page personnalisé à votre image. Tous les matériaux et outils nécessaires seront mis à votre disposition pour laisser libre cours à votre créativité.

Un moment convivial pour exprimer votre imagination, repartir avec une création unique et ajouter une touche personnelle à vos lectures.

Bibliothèque municipale de Gray 1 place Charles de Gaulle 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384656901 http://www.bibliotheque-gray.fr

