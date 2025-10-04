Création de masques de loups et heure du conte Médiathèque de Briouze Briouze
Médiathèque de Briouze 5 Place du Général-de-Gaulle Briouze Orne
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 16:00:00
2025-10-04
Ouuuh, Aouuuuh ! Les loups sont de sortie dans la médiathèque. Animation suivie d’un goûter car les loups sont réputés pour avoir une faim dévorante ! .
Médiathèque de Briouze 5 Place du Général-de-Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr
