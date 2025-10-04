Création de masques de loups et heure du conte Médiathèque de Briouze Briouze

Création de masques de loups et heure du conte Médiathèque de Briouze Briouze samedi 4 octobre 2025.

Création de masques de loups et heure du conte

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général-de-Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Ouuuh, Aouuuuh ! Les loups sont de sortie dans la médiathèque. Animation suivie d’un goûter car les loups sont réputés pour avoir une faim dévorante ! .

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général-de-Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

English : Création de masques de loups et heure du conte

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Création de masques de loups et heure du conte Briouze a été mis à jour le 2025-09-16 par Flers agglo