CRÉATION DE MASQUES EN RÉCUP’ Atelier public d’Arts plastiques, Maison des Arts Manou Allonnes

CRÉATION DE MASQUES EN RÉCUP’

Atelier public d’Arts plastiques, Maison des Arts Manou 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Transformer l’ordinaire en extraordinaire avec le plasticien Éric Minette ? Atelier ouvert à tous, libre de participation.

Venez seul, en famille ou avec vos enfants ce stage est ouvert à tous.

Et si un simple objet du quotidien devenait une œuvre d’art ?

Rejoignez-nous pour un stage artistique unique où l’imagination, la récupération et la transformation sont à l’honneur ! Pendant ce stage, vous apprendrez à créer des masques étonnants et expressifs à partir de matériaux recyclés bidons, bouchons, cordes, plumes, pinceaux, tissus, fils et bien plus encore.

?

Aucune compétence préalable n’est nécessaire ce stage s’adresse à tous, enfants, ados ou adultes, curieux de créer, de bricoler, de détourner et surtout… de s’amuser !

?

Les masques réalisés seront ensuite mis en scène lors du Grand Ramarcharge de Printemps le 21 mars 2026 au Théâtre de Chaoué.

À la fin de cette performance, chacun repartira avec son masque, à la fois totem personnel, objet de déco ou pièce d’exposition originale.

?

?? Un moment ludique, écologique et artistique à ne pas manquer .

Atelier public d’Arts plastiques, Maison des Arts Manou 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Transform the ordinary into the extraordinary with visual artist Éric Minette ? Workshop open to all, free to participate.

L’événement CRÉATION DE MASQUES EN RÉCUP’ Allonnes a été mis à jour le 2026-01-31 par CDT72