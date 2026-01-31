CRÉATION DE MASQUES EN RÉCUP’ Atelier public d’Arts plastiques, Maison des Arts Manou Allonnes
Transformer l’ordinaire en extraordinaire avec le plasticien Éric Minette ? Atelier ouvert à tous, libre de participation.
Venez seul, en famille ou avec vos enfants ce stage est ouvert à tous.
Et si un simple objet du quotidien devenait une œuvre d’art ?
Rejoignez-nous pour un stage artistique unique où l’imagination, la récupération et la transformation sont à l’honneur ! Pendant ce stage, vous apprendrez à créer des masques étonnants et expressifs à partir de matériaux recyclés bidons, bouchons, cordes, plumes, pinceaux, tissus, fils et bien plus encore.
Aucune compétence préalable n’est nécessaire ce stage s’adresse à tous, enfants, ados ou adultes, curieux de créer, de bricoler, de détourner et surtout… de s’amuser !
Les masques réalisés seront ensuite mis en scène lors du Grand Ramarcharge de Printemps le 21 mars 2026 au Théâtre de Chaoué.
À la fin de cette performance, chacun repartira avec son masque, à la fois totem personnel, objet de déco ou pièce d’exposition originale.
?? Un moment ludique, écologique et artistique à ne pas manquer .
Atelier public d’Arts plastiques, Maison des Arts Manou 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr
English :
Transform the ordinary into the extraordinary with visual artist Éric Minette ? Workshop open to all, free to participate.
