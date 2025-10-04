Création de masques extraterrestre Bibliothèque de saint genix les villages Saint-Genix-les-Villages

Création de masques extraterrestre Bibliothèque de saint genix les villages Saint-Genix-les-Villages samedi 4 octobre 2025.

Création de masques extraterrestre Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque de saint genix les villages Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier créatif de confection de masques extraterrestres pour des enfants à partir de 4 ans : chaque enfant pourra réaliser son propre masque extraterrestre à partir de différentes techniques et matériaux !

Bibliothèque de saint genix les villages 22 rue pierre descotes Saint-Genix-les-Villages 73240 Saint-Genix-sur-Guiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr »}]

Biblis en folie 2025

@smaps