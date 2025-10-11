Création de mocktails avec le Chef Damien Rouen

25 place de la cathédrale Rouen Seine-Maritime

Samedi 2025-10-11 11:00:00

2025-10-12 12:00:00

2025-10-11

Le samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025 rejoignez le célèbre Chef Damien, chroniqueur culinaire et cofondateur du blog incontournable 750g, pour un atelier unique de création de boissons maison, face à la majestueuse Cathédrale de Rouen dans l’Atelier Claude Monet !

Dans cet atelier exclusif, apprenez à créer vos propres boissons maison tonic, cola, limonade sublimées par les ingrédients naturels et élégants de sa marque Nécense. Une redécouverte rafraîchissante et inventive de ces grands classiques.

Le cadre est tout aussi exceptionnel face à la majestueuse Cathédrale de Rouen, là même où Claude Monet posa son chevalet, vous aurez accès à un lieu habituellement fermé au public, empreint d’histoire et de beauté. Une occasion rare de partager un moment privilégié avec un grand nom de la gastronomie française, de mêler plaisir du goût et richesse culturelle, et de repartir avec vos propres recettes de softs, à refaire et savourer chez vous.

Chef Damien

Chroniqueur culinaire et cofondateur de 750g, Chef Damien, alias Damien Duquesne, est un chef passionné, professeur engagé et entrepreneur inspirant. Il incarne une cuisine moderne alliant transmission, accessibilité et responsabilité. Avec 750g, il a démocratisé la cuisine en ligne, donnant aux recettes une voix et un visage. Son bistrot 750g La Table, labellisé Écotable, prouve que gourmandise rime avec durabilité. Innovateur aussi bien qu’éducateur, il surprend encore avec Nécense, ses sodas solides maison, éco-conçus et responsables. Chef Damien, c’est la rencontre de la pédagogie, du partage et d’une cuisine qui fait du bien

Rouen à Table !

Célébration de l’excellence gastronomique normande Rouen à Table ! invite les papilles à un voyage unique au cœur de la capitale normande. Seule Ville créative UNESCO en matière de gastronomie en France, Rouen célèbre son identité culinaire en mariant élégance, créativité et gourmandise. Dans le prolongement de la Fête du Ventre, l’événement déploie des expériences gustatives originales aux quatre coins de ses lieux emblématiques. Chefs renommés, artisans passionnés, producteurs locaux et jeunes talents y conjuguent savoir-faire et inspiration pour sublimer les richesses du terroir normand. .

25 place de la cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

