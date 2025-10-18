Création de pigments et calligraphie Cholet

Création de pigments et calligraphie

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-19

Lors de cet atelier, Laurent Bertin propose de découvrir la fabrication de couleurs à partir de matières premières (pigments, liants, additifs) et de calligraphier sur un support papier un prénom, une citation, une maxime de façon la plus libre et la plus naturelle possible.

POUR LES ADULTES

SAMEDI 7 FÉVRIER de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30

TARIF 11,5 € Possibilité de pique-niquer sur place, merci de prévoir le nécessaire.

POUR LES ENFANTS

JEUDI 19 FÉVRIER de 14h30 à 16h30

TARIF 3 € .

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

