Création de poésie à hauteur des tout-petits Atelier participatif autour des tapis sensoriels Lille

Création de poésie à hauteur des tout-petits Atelier participatif autour des tapis sensoriels

8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-03-18 18:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Vous êtes parent d’enfants de 0 à 3 ans et/ou professionnel.le de la petite enfance ? Rejoignez-nous lors de cet atelier participatif !

Pour accompagner la création des tapis sensoriels destinés aux enfants de 0 à 3 ans, nous imaginerons et créerons des poèmes joyeux qui accompagneront l’exploration des 6 écosystèmes des tapis !

En partenariat avec l’association Premiers Cris

——

A la médiathèque de Lille-Moulins

Mercredi 18 mars, de 16h à 18h

Atelier participatif pour les adultes

Gratuit, sur réservation

Vous êtes parent d’enfants de 0 à 3 ans et/ou professionnel.le de la petite enfance ? Rejoignez-nous lors de cet atelier participatif !

Pour accompagner la création des tapis sensoriels destinés aux enfants de 0 à 3 ans, nous imaginerons et créerons des poèmes joyeux qui accompagneront l’exploration des 6 écosystèmes des tapis !

En partenariat avec l’association Premiers Cris

——

A la médiathèque de Lille-Moulins

Mercredi 18 mars, de 16h à 18h

Atelier participatif pour les adultes

Gratuit, sur réservation .

8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 28 55 30 93 bibmoulins@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you a parent of children aged 0-3 and/or an early childhood professional? Join us for this participatory workshop!

To accompany the creation of sensory mats for children aged 0 to 3, we’ll imagine and create joyful poems to accompany the exploration of the mats? 6 ecosystems!

In partnership with Premiers Cris

——

At the Lille-Moulins media library

Wednesday, March 18, from 4pm to 6pm

Participatory workshop for adults

Free, on reservation

L’événement Création de poésie à hauteur des tout-petits Atelier participatif autour des tapis sensoriels Lille a été mis à jour le 2026-02-24 par Hauts-de-France Tourisme