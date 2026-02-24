Création de poésie à hauteur des tout-petits Atelier participatif autour des tapis sensoriels Lille
8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille Nord
Début : 2026-03-18 16:00:00
fin : 2026-03-18 18:00:00
2026-03-18
Vous êtes parent d’enfants de 0 à 3 ans et/ou professionnel.le de la petite enfance ? Rejoignez-nous lors de cet atelier participatif !
Pour accompagner la création des tapis sensoriels destinés aux enfants de 0 à 3 ans, nous imaginerons et créerons des poèmes joyeux qui accompagneront l’exploration des 6 écosystèmes des tapis !
En partenariat avec l’association Premiers Cris
——
A la médiathèque de Lille-Moulins
Mercredi 18 mars, de 16h à 18h
Atelier participatif pour les adultes
Gratuit, sur réservation
8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 28 55 30 93 bibmoulins@mairie-lille.fr
English :
Are you a parent of children aged 0-3 and/or an early childhood professional? Join us for this participatory workshop!
To accompany the creation of sensory mats for children aged 0 to 3, we’ll imagine and create joyful poems to accompany the exploration of the mats? 6 ecosystems!
In partnership with Premiers Cris
——
At the Lille-Moulins media library
Wednesday, March 18, from 4pm to 6pm
Participatory workshop for adults
Free, on reservation
