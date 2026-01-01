Création de Tableau des rêves Chez Caroline Sophro Arzillières-Neuville
Création de Tableau des rêves Chez Caroline Sophro Arzillières-Neuville samedi 24 janvier 2026.
Création de Tableau des rêves
Chez Caroline Sophro 27 rue de la Mairie Arzillières-Neuville Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Réservation et informations au 06 88 49 04 39.Tout public
Sur réservation. .
Chez Caroline Sophro 27 rue de la Mairie Arzillières-Neuville 51290 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Création de Tableau des rêves
Bookings and information on 06 88 49 04 39.
L’événement Création de Tableau des rêves Arzillières-Neuville a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne