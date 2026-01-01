Création de Tableau des rêves Chez Caroline Sophro Arzillières-Neuville

Création de Tableau des rêves

Chez Caroline Sophro 27 rue de la Mairie Arzillières-Neuville Marne

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

2026-01-24

Réservation et informations au 06 88 49 04 39.Tout public

Sur réservation. .

Chez Caroline Sophro 27 rue de la Mairie Arzillières-Neuville 51290 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39

English : Création de Tableau des rêves

Bookings and information on 06 88 49 04 39.

