CREATION DE VOTRE EX-VOTO, LE SACRE COEUR Lamalou-les-Bains

CREATION DE VOTRE EX-VOTO, LE SACRE COEUR

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Vendredi 13 mars 14h30-15h30 Création de votre ex-voto, le sacré cœur

Cours succinct sur la symbolique de l’ex-voto et création de votre sacré cœur. Nul besoin d’être un artiste, tout le monde est en capacité de le réaliser. Matériel fourni. 30€

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13

English :

Friday March 13: 2:30 3:30 pm Creating your own ex-voto, the sacred heart

Short course on the symbolism of the ex-voto and creation of your own sacred heart. You don’t need to be an artist to create your own. Materials supplied. 30?

