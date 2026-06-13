Lorleau

Création de votre propre atelier

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-08

Vous choisissez votre jour, votre horaire (9h, 14h ou 17h) et la thématique de votre choix ouverture d’un cours de votre choix à partir de 2 inscrits

– Patisserie créative layer cake, choux, macarons, number cake, cupcake

– création fil d’aluminium/ Scrapbooking/ Couture/ Modelage FIMO

– Bricolage calendrier perpétuel des anniversaires Tableau en laine feutrée/ Peinture sur toile/ Aquarelle/ Broderie sur vêtement/ Peinture sur porcelaine

Informations et réservations

www.lateliermeliemelo.fr/reservation

0699092747

contact@lateliermeliemelo.fr .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Création de votre propre atelier

L’événement Création de votre propre atelier Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle