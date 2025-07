CRÉATION D’ENCEINTE BLUETOOTH Mende

2 bis. Rue du pont Notre Dame Mende Lozère

Tarif : 110 – 110 – EUR

Participation libre

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-22

2025-08-20

Les participant·es fabriquent leur enceinte Bluetooth en assemblant les composants électroniques et en personnalisant le boîtier (bois découpé au laser, etc.). Un atelier mêlant design, bricolage et initiation aux bases de l’électronique et du son.

Inscription obligatoire places limitées !

Infos pierre.audiffren@numncoop.fr 04 48 25 00 23

Réservation en ligne helloasso.com

Ateliers numériques Vacances d’été Pour les jeunes de 8 à 15 ans

Pendant les vacances, viens explorer, inventer et t’amuser autour du numérique et de la création !

Des ateliers ludiques pour éveiller ta curiosité, manipuler des machines fabuleuses et fabriquer des objets uniques.

Tu peux participer à un ou plusieurs ateliers, à la carte ! .

2 bis. Rue du pont Notre Dame Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 48 25 00 23 pierre.audiffren@numncoop.fr

