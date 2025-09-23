Création d’entreprise : Bénéficiez d’un accompagnement pour booster votre projet ! Agence RENNES NORD Rennes

Création d’entreprise : Bénéficiez d’un accompagnement pour booster votre projet ! Agence RENNES NORD Rennes Mardi 23 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Vous résidez dans un Quartier Prioritaire de la Ville et vous souhaitez ou avez déjà crée votre entreprise ? Assistez à cette réunion organisée par la BGE pour vous informer sur les dispositifs « A…

Vous résidez dans un Quartier Prioritaire de la Ville et vous souhaitez ou avez déjà crée votre entreprise ? Assistez à cette réunion organisée par la BGE pour vous informer sur les dispositifs « Accélérateurs » ! Cela vous permettra de vous inscrire pour accéder à un accompagnement structuré, sur le long terme, pouvant vous aider à créer ou développer votre activité et à atteindre un niveau de chiffre d’affaires suffisant pour vous verser un revenu.

