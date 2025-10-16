Création d’entreprise : Forum « Créa’ au féminin », édition 2025 Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Création d’entreprise : Forum « Créa’ au féminin », édition 2025 Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 09:30 – 16:30

Gratuit : oui Sur inscription. Adulte, Tout public

« A la Loco, vos projets vont prendre de la vitesse » avec le forum CREA au féminin, édition 2025 // Vous rêvez de lancer votre projet mais hésitez encore sur la faisabilité ? Vous aimeriez en savoir plus sur la création d’entreprise, mais ne savez pas par où commencer ni à qui vous adresser ? Cet évènement est fait pour vous !Rejoignez une journée inspirante, spécialement pensée pour les femmes, pour découvrir les clés de l’entrepreneuriat, rencontrer les bons interlocuteurs et repartir boostée avec des conseils concrets.Au programme ?Des RENCONTRES avec les acteurs de la création d’entreprise ;Des TEMOIGNAGES de femmes qui se sont lancées et qui partageront leur parcours ;Des ATELIERS pratiques pour renforcer votre confiance et donner vie à vos idées. Matin // 9h30 : Café d’accueil ;10h00 à 12h30 : Conférence, présentation des acteurs du dispositif et témoignages inspirants ;12h30 à 13h30 : Pause déjeuner conviviale (Food Truck ou pique-nique à prévoir). Après-midi // 13h30 – 16h00 : 2 ateliers (accessibles uniquement aux personnes présentes toute la matinée du forum CREA au féminin) :- Se faire confiance pour entreprendre- Pitcher son projet16h – 16h30 : Clôture de la journée. Inscription obligatoire (places limitées). Infos complètes sur le site internet de l’Atdec, onglet AGENDA. Créa’ au féminin est un événement organisé par Osez Entreprendre et Atdec Nantes Métropole, avec la complicité de L’Ouvre-Boîtes, France Active Pays de la Loire, Réseau Initiative Nantes, CitésLab, Adie, Bpifrance, SINGA Nantes, Maison de quartier La Loco, Ville de Nantes -Nantes Métropole.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr https://www.atdec.org/evenements/creation-dentreprise-forum-crea-au-feminin-2025/