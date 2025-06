Création d’éventail en cyanotype – Bas-en-Basset 27 juillet 2025 13:30

Haute-Loire

Création d’éventail en cyanotype chateau de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : Dimanche 2025-07-27 13:30:00

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Atelier artistique sur le thème Art et Nature. Création d’éventail en cyanotype ou à l’encre si mauvais temps. Au Château de Rochebaron animé par Angeline Russier « Dame de coeur ». Tout public à partir de 5 ans. Réservation à l’Office de Tourisme.

chateau de Rochebaron

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Art workshop on the theme of Art and Nature. Fan creation in cyanotype or ink if the weather is bad. At Château de Rochebaron, led by Angeline Russier « Dame de coeur ». All ages 5 and up. Reservations at the Tourist Office.

German :

Künstlerischer Workshop zum Thema Kunst und Natur. Gestaltung von Fächern in Cyanotypie oder mit Tinte bei schlechtem Wetter. Im Château de Rochebaron, geleitet von Angeline Russier « Dame de coeur ». Für alle Altersgruppen ab 5 Jahren. Reservierung im Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Laboratorio artistico sul tema Arte e Natura. Creazione di ventagli in cianotipia o inchiostro in caso di maltempo. Al Castello di Rochebaron, condotto da Angeline Russier « Dame de coeur ». Per tutte le età, dai 5 anni in su. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Taller de arte sobre el tema Arte y Naturaleza. Creación de abanicos en cianotipia o tinta si hace mal tiempo. En el Château de Rochebaron, dirigido por Angeline Russier « Dame de coeur ». Todas las edades a partir de 5 años. Reservas en la Oficina de Turismo.

