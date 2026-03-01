Création d’histoire sur les émotions Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS
Création d’histoire sur les émotions Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS jeudi 19 mars 2026.
Apprendre à imaginer une histoire simple, prétexte à des échanges parents enfant pour des moments complices de qualité.
Séance ouverte à toutes les familles : femmes enceintes, futurs parents, bébés et leurs parents.
N’hésitez pas à participer à la séance de yoga bébé à 15h.
Nous allons ensemble ressentir nos émotions, imaginer et créer, une histoire , dans un temps de partage. Nous aurons le plaisir de la retrouver ensuite, sous le format du kamishibaï.
Le jeudi 19 mars 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Participation libre.
Public tout-petits et adultes.
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 PARIS
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr
