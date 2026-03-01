Création d’histoire sur les émotions Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS

Apprendre à imaginer une histoire simple, prétexte à des échanges parents enfant pour des moments complices de qualité.

Séance ouverte à toutes les familles : femmes enceintes, futurs parents, bébés et leurs parents.

N’hésitez pas à participer à la séance de yoga bébé à 15h.

Nous allons ensemble ressentir nos émotions, imaginer et créer, une histoire , dans un temps de partage. Nous aurons le plaisir de la retrouver ensuite, sous le format du kamishibaï.

Le jeudi 19 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Participation libre.

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-19T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-19T16:00:00+02:00_2026-03-19T17:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 PARIS

+33153411899 maison1000jours18@paris.fr



