Création d’instruments médiathèque Castaignos-Souslens

Création d’instruments
médiathèque 5 Place Victor Ducla Castaignos-Souslens Landes
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Pour les enfants, dès 6 ans
Et si les objets du quotidien devenaient de la musique ?
Les enfants vont bricoler pour créer leur propre instrument de musique. Imaginer, assembler, tester les sons, personnaliser son instrument et repartir avec un objet unique, fait de ses mains.
médiathèque 5 Place Victor Ducla Castaignos-Souslens 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Création d’instruments
For children aged 6 and over
What if everyday objects became music?
Children will tinker to create their own musical instrument. Imagine, assemble, test sounds, personalize your instrument and leave with a unique object, made with your own hands.
L’événement Création d’instruments Castaignos-Souslens a été mis à jour le 2026-01-30 par Landes Chalosse