Création d’instruments médiathèque Castaignos-Souslens

Création d’instruments

médiathèque 5 Place Victor Ducla Castaignos-Souslens Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Pour les enfants, dès 6 ans

Et si les objets du quotidien devenaient de la musique ?

Les enfants vont bricoler pour créer leur propre instrument de musique. Imaginer, assembler, tester les sons, personnaliser son instrument et repartir avec un objet unique, fait de ses mains.

médiathèque 5 Place Victor Ducla Castaignos-Souslens 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Création d’instruments

For children aged 6 and over

What if everyday objects became music?

Children will tinker to create their own musical instrument. Imagine, assemble, test sounds, personalize your instrument and leave with a unique object, made with your own hands.

