Création d’instruments de musique recyclés et recyclables / Atelier participatif autour des tapis sensoriels, BAZAAR ST-SO, Lille

Création d’instruments de musique recyclés et recyclables / Atelier participatif autour des tapis sensoriels Mercredi 25 mars, 14h00 BAZAAR ST-SO Nord

Sur réservation

Vous êtes parent d’enfants de 0 à 3 ans et/ou professionnel.le de la petite enfance ? Rejoignez-nous lors de cet atelier participatif !

Pour accompagner la création des tapis sensoriels destinés aux enfants de 0 à 3 ans (voir ci-contre), nous imaginerons et créerons des instruments de musique fabriqués à partir de matériaux recyclés, faisant naitre des sons et de la musique, en lien avec les paysages sensoriels des tapis.

En partenariat avec l’association Premiers Cris

Au Bazaar Saint-So

Mercredi 25 mars, de 14h à 16h

Atelier participatif pour les adultes

Gratuit, sur réservation

BAZAAR ST-SO 292 rue Camille Guérin, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance