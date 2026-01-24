Création du char du Carnaval CafeMusic Mont-de-Marsan

Création du char du Carnaval

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Comme chaque année, le Café Music participe au défilé du carnaval dans la ville. Cette année il aura lieu le 28 février 2026.

L’équipe de médiation coordonne la fabrication du char durant la première semaine des vacances du 9 au 13 février de 10h>12h 14h>17h dans le hangar des fêtes sur le quartier du Peyrouat. Cette étape créative est avant tout participative inclusive et intergénérationnelle. Les bénévoles amateurs d’arts plastiques y sont les bienvenus.

Cette année le char se fera avec l’artiste plasticien landais Marc Paramelle.

La thématique choisie avec les élèves de Campus landes dans le cadre d’un projet mené avec le SICTOM est Fête propre planète heureuse!

Ouverts à tous les ateliers de fabrication du char sont gratuits sur inscription informations et inscription auprès de Fatima 07 43 03 05 35. .

