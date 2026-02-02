Création du Pétassou géant Médiathèque intercommunale Payzac

Création du Pétassou géant

Médiathèque intercommunale 3 place Jean-Pierre Timbaud Payzac Dordogne

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Qui dit vacances de février dit Carnaval !

Votre réseau des médiathèques vous propose des animations pour vous mettre dans cette joyeuse ambiance. Et si vous venez déguisé c’est encore mieux !

Viens construire le géant Pétassou de Carnaval. Goûter offert.

Sur inscription. .

Médiathèque intercommunale 3 place Jean-Pierre Timbaud Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 54 77 mediatheques@ccilap.fr

