Création du Pétassou géant Médiathèque intercommunale Payzac

Médiathèque intercommunale 3 place Jean-Pierre Timbaud Payzac Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Qui dit vacances de février dit Carnaval !
Votre réseau des médiathèques vous propose des animations pour vous mettre dans cette joyeuse ambiance. Et si vous venez déguisé c’est encore mieux !
Viens construire le géant Pétassou de Carnaval. Goûter offert.
Sur inscription. .
Médiathèque intercommunale 3 place Jean-Pierre Timbaud Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 54 77 mediatheques@ccilap.fr
English : Création du Pétassou géant
