Création du prose poétique Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros
Création du prose poétique Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros samedi 14 mars 2026.
Création du prose poétique
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Atelier animé par Valérie Capelle auteur, création d’une prose poétique. Ouvert à tous, réservation conseillée. .
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Création du prose poétique
L’événement Création du prose poétique Auros a été mis à jour le 2026-03-03 par OT de l’Entre-deux-Mers