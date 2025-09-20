Création d’un bijou Musée du sel Piton Saint-Leu

Création d’un bijou Musée du sel Piton Saint-Leu samedi 20 septembre 2025.

Création d’un bijou 20 et 21 septembre Musée du sel La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:30:00 – 2025-09-21T13:30:00

Atelier de confection d’un bijou représentant la faune marine

Musée du sel 25, Pointe au Sel-les-Bas, 97436 Saint-Leu Piton Saint-Leu La Réunion La Réunion 02 62 34 67 00 http://www.cg974.fr/culture/musee-sel Site exceptionnel classé au titre de la loi de 1930, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on récolte du sel dans l’île. Le musée du sel est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer. Route nationale (N1a)

Journées européennes du patrimoine 2025

Berna T.